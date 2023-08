Salzburg will Siegesserie gegen Hartberg ausbauen

Die Rollen könnten klarer nicht verteilt sein: Red Bull Salzburg gastiert am Sonntag (17 Uhr) als klarer Favorit beim TSV Hartberg.

Der Serienmeister hat in der Fußball-Bundesliga noch nie gegen die Steirer verloren, in zwölf Duellen gab es gleich elf Siege, darunter acht in Folge. Sollte ein weiteres ungeschlagenes Spiel am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) hinzukommen, würden die Salzburger ihren eigenen Ligarekord auf 34 Spiele hochschrauben. Bisher wurden alle drei Saisonpartien gewonnen.

"Wir sind sehr gut in die Saison gestartet, und alles fühlt sich rund an", blickte Salzburg-Trainer Gerhard Struber dem Auswärtsspiel der 4. Runde optimistisch entgegen. Nach Altach (2:0) und WSG Tirol (3:0) wurde zuletzt die Wiener Austria (2:0) ebenfalls ohne Gegentor in die Schranken gewiesen. "Wir wollen mit viel Power ins Match gehen. Wir wissen aber auch, dass es keine einfache Partie für uns wird. Hartberg ist bisher noch ohne Niederlage und hat zuletzt bei Rapid gewonnen. Uns steht also einiges bevor", rechnete der Salzburger mit harter Gegenwehr.

Kopfzerbrechen macht ihm weiter die Personalsituation. Mit Nicolas Capaldo, Mamady Diambou, Daouda Guindo, Leandro Morgalla, Justin Omoregie, Bryan Okoh, Petar Ratkov, Oumar Solet, Luka Sucic, Aleksa Terzic, Lukas Wallner und Kamil Piatkowski sind zwölf Akteure fix nicht einsatzfähig. Hinzu kommt Kapitän Andreas Ulmer, dessen Einsatz fraglich ist. Die Situation mit den vielen Verletzten sei schon ein "Brett", betonte Struber. Trotzdem werde man auch in Hartberg wieder eine "starke" Mannschaft aufbieten.

Bullen in der Liga nicht zu biegen

Dazu wird Mads Bidstrup zählen, der 22-jährige Däne hat sich blendend eingefügt. "Mir macht alles bisher großen Spaß. Diesen Spaß wollen wir auch in Hartberg zeigen, unseren Lauf mitnehmen und da wieder drei Punkte holen", gab der Mittelfeldspieler die Marschroute vor. Salzburg ist in der Liga seit 33 Partien ohne Niederlage, auswärts sind es 16 Spiele. Keine guten Aussichten also für den TSV, der einzig beim 2:2 am 14. Dezember 2019 zu Hause gegen Salzburg punkten konnte.

Mut macht allerdings der mit fünf Punkten aus drei Spielen geglückte Saisonstart. Zuletzt zeigte die erstmals nach drei Runden noch unbesiegte Truppe von Coach Markus Schopp mit einem 1:0 bei Rapid auf. "Wir nehmen die Resultate mit und sind froh, dass wir die Punkte haben, wissen aber auch, dass wir noch viel Luft nach oben haben und vieles besser machen können", sagte der 49-Jährige. Um sich weiterentwickeln zu können, passe das Duell mit dem Titelverteidiger "ganz gut".

Der sei ein "unheimlich spannender und guter" Gegner. Das ändere sich trotz zahlreicher Abgänge im Sommer Jahr für Jahr nicht. "Sie haben ein paar Spieler dabei, die abartig gut sind", ist sich Schopp bewusst. Einer davon ist Karim Konate, der nach vier Pflichtspielen bei fünf Toren hält. "Die große Challenge ist es da, Lösungen zu finden", meinte der TSV-Coach, dem die gesperrt gewesene Salzburg-Leihgabe Mamadou Sangare wieder zur Verfügung steht. Man wolle ein gutes Gesicht zeigen und sich so teuer als möglich verkaufen. Und im besten Falle am Ende auch Punkte mitnehmen.

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

TSV Hartberg - Red Bull Salzburg

Hartberg, Profertil Arena

Schiedsrichter: Lechner

Saisonergebnisse 2022/23: 0:2 (h), 0:1 (a)

Hartberg: Sallinger - Heil, Komposch, Bowat, Pfeifer - Diakite, Kainz - Providence, Lang, Prokop - Entrup

Salzburg: Schlager - Dedic, Pavlovic, Baidoo, Ulmer - Bidstrup, Gourna-Douath, Forson, Kjaergaard - Simic, Konate

Es fehlen: Capaldo, Morgalla, Wallner (jeweils Knöchel), Diambou (Arm), Guindo, Solet, Sucic (jeweils Knie), Omoregie (Rücken), Okoh, Ratkov (jeweils Oberschenkel), Terzic (Adduktoren), Piatkowski (Mandelentzündung)

Fraglich: Ulmer (Knöchel)