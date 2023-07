Schopp will gegen Lustenau mit Hartberg neu durchstarten

Markus Schopp hat dem in die Jahre gekommenen Hartberg-Kader im Sommer eine Verjüngungskur verordnet.

Der Bundesliga-Start am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) gegen Lustenau wird zeigen, wie weit der TSV "neu" bereits ist. Maximal bereit wird auch der Gegner nicht sein. In Lustenau wäre man von neuerlichen Anlaufproblemen nicht überrascht.

Schopp spricht vor dem Auftakt von einem notwendigen Umbruch. "Dass wir in der Liga geblieben sind, hat das Thema in den letzten beiden Jahren ein bisschen übermalt. Wir haben jetzt den Moment genützt und uns dazu deklariert, dass wir den TSV Hartberg zukunftsfit machen." Der Zugang sei mit einem gewissen Risiko verbunden. "Das ist aber genau die Reise, die ich als superspannend sehe."

Offensiv sollen künftig der fix von Roma verpflichtete Ruben Providence, Dominik Frieser, Dominik Prokop, Salzburg-Leihgabe Mamadou Sangaré oder die Stürmer Christoph Lang (Sturm-Leihe) und Maximilian Entrup die Hartberger tragen. Auf Tobias Kainz und Michael Steinwender wird defensiv noch mehr Verantwortung warten.

Lustenau war im Vorjahr Hartbergs Angstgegner

Die laut Schopp "gute, interessante Mischung" wird vorerst nicht mit überbordender Zielsetzung gestresst. "Es wäre vermessen, von großen Dingen zu reden. Unser Ziel muss sein: a) die Liga halten und b) das Ligaformat nützen", sagte Schopp. "Ein guter Start, ein guter Grunddurchgang lassen viele Dinge zu", schielt der frühere Profi dennoch ein wenig auf die obere Tabellenhälfte.

Gegen Lustenau holte Hartberg im Vorjahr in vier Duellen nur einen Punkt. "Es wird wieder eine schwierige Aufgabe, aber wir haben unser erstes Spiel zu Hause", betonte Schopp. "Wir vollen richtig Gas geben und Lustenau so bespielen, dass wir in unserer Idee die Sicherheit entwickeln, auch in den nächsten Spielen Punkte machen zu können."

Markus Mader hat Hartbergs Transferaktivitäten verfolgt. "Sie haben die Mannschaft verjüngt und Leistungsträger gehalten", sagte der Lustenau-Trainer. "Es wird eine schwierige Herausforderung. Ihre Offensive ist brandgefährlich und wir müssen gut und konzentriert verteidigen."

Kooperation mit Clermont rettet Mader-Elf

Sein Team kann Mader erst seit Kurzem wieder etwas mehr nach seinen Vorstellungen anleiten. Lange Zeit stand im Training nicht viel mehr als eine erste Elf zur Verfügung. Zuletzt erhielt der immer noch dünne Kader (17 Feldspieler) zumindest dreifachen Zuwachs. Kooperationsclub Clermont Foot stellt weiterhin die Dienste von Yadaly Diaby und neuerdings Linksverteidiger Baila Diallo zur Verfügung. Zudem kam in Namory Cisse ein junger Tiroler Mittelstürmer, der sich zuletzt im Ausland versucht hat.

"Der Konkurrenzkampf im Team hat noch einmal deutlich zugelegt", befand Mader. Dennoch lautet sein vorrangiges Ziel in den nächsten Wochen, eine Mannschaft zu formen, die "halbwegs in die Bundesliga startet". Das vornehmliche Saisonziel ist klar abgesteckt. Mader: "Wir reden in erster Linie über den Klassenerhalt. Alles andere wäre aus unserer Sicht zu arrogant."

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

TSV Hartberg - SC Austria Lustenau

Hartberg, Profertil Arena

Schiedsrichter: Pfister

Saisonergebnisse 2022/23: 1:4 (a), 1:1 (h), 0:1 (h), 1:5 (a)

Hartberg: Sallinger - Fillafer, Bowat, Komposch, Pfeifer - Heil - Lang, Sangare, Prokop, Providence - Entrup

Es fehlt: Ehmann (Schulteroperation)

Lustenau: Schierl - Gmeiner, Maak, Grujcic, Berger - Grabher, Tiefenbach - Anderson, Surdanovic, Fridrikas - Schmid

Es fehlt: Rhein (erkrankt)