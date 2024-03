Sensationelle Polster-Doku zum 60er: Gänsehaut, Lachtränen & "Toooor, Toooor!"

© ORF/DMG Film Sie hat das Fundament gelegt für meinen Glauben. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch, dazu steh ich. Manche Tore, die waren so schön, so besonders: Da denk ich mir oft, da muss einer runter geschaut haben.

„Im Bau gab es viele soziale Probleme – ganz viele sind auch im Gefängnis gesessen oder ein, zwei Jahre weg gewesen. „Ich hab vom Anfang an gewusst, dass ich zu den Ehrlichen gehör, die gut und anständig sind. Von dem her war keine Gefahr, dass ich in schlechte Gesellschaft gerat.

Toni nahm seine Fans mit ins Happel-Stadion, wo er schon als Bub bei vielen Besuchen mit dem Vater geträumt hatte: "Einmal wollte ich da unten stehen, die Bundeshymne singen und selbst spielen …"

Andreas Herzog, mit dem Toni eine echte Freundschaft verbindet, verrät, wie er beim 4:0 gegen Weißrussland nach einem Strafraum-Foul am Boden lag und Polster zu ihm kam: "Ich dachte, jetzt lässt er mich den Elfer schießen. Aber der Toni hat nur gemeint: Bleib noch ein bissl liegen, dass ich verschnaufen kann ...".

Natürlich erinnert sich Polster auch an das legendäre "Schicksalsspiel" gegen die DDR am 11. November 1989 („Einer der schwierigsten Momente in meinem Leben"), an die Pfiffe der Fans: „Ich hab mich fürchterlich allein gefühlt und wusste: Falls das nicht klappt, dass das wahrscheinlich das Ende meiner Karriere sein würde. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich es gelassen." Und er verriet, warum er nach den drei Toren beim 3:0-Sieg auf die Ehrenrunde verzichtete: „Mit den Leuten, die mich ausgepfiffen haben, wollte ich nicht feiern."

Für die Doku besuchte Polster noch einmal den Original-Schauplatz seiner Erfolgsära in Sevilla („Das war Lebensgefühl pur"): "Ich hab Tore geschossen und so viel Liebe von den Leuten bekommen und wurde gefeiert ohne Ende." Er sieht seinen ausgestellten goldenen Schuh aus dem Jahr 1987: „Wenn du 33 Tore schießt, kannst du schon stolz sein" Beim Überraschungs-Treffen mit ehemaligen Kollegen („Ihr seid alt geworden!") rennt der Schmäh. Und Polster gesteht im Nachhinein: „Ich bin viel zu früh weggegangen von dort ..."

In Köln als "Toni Doppelpack" gefeiert: „Ich Österreich hat es geheißen, der setzt sich niemals durch in Deutschland. Aber ich hab dort einfach hingepasst. Oft hat es geheißen: Der FC war schlecht, aber der Tünn, so hab ich in Köln geheißen, war gut."

Auf die inzwischen erwachsenen Kinder Anton und Lisa ist der inzwischen zweifache Opa "unglaublich stolz". Anton verrät, dass sein Papa ("ein Mann der alten Schule") noch nie eine Waschmaschine eingeschaltet hat, was Toni bestätigt: "Im Haushalt hab ich meine eigene Taktik: Ich stell mich möglichst blöd an ..."

Birgit Polster erzählt, wie sich die beiden 2009 am Naschmarkt kennen gelernt haben. Und Toni ("Ich war damals Single"), wie ihn Birgit ("Natürlich hat sie mir gefallen") zappeln lassen hat.

Was viele hierzulande vergessen haben: Neben seiner Ära in Köln war Polster Präsident vom SV Weiden, wo sein Sohn Anton spielte: „Wir haben viel Spaß gehabt, aber dafür weniger Erfolge".