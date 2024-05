Söder verrät pikante Details zu Rangnicks Bayern-Absage

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird jetzt zum Transfer-Experten. In einer Fußball-Talkshow plauderte er unverblümt Details zu Rangnicks Bayern-Absage aus.

Markus Söder war in der Fußball-Talkshow "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" auf Sky zu Gast und nannte dort einige pikante Details zum Bayern-Flirt mit ÖFB-Coach Ralf Rangnick. So erklärte der bayerische Ministerpräsident etwa: "Rangnick hatte nach meiner Info zugesagt". Dann kam jedoch "ein denkwürdiges Telefonat. Da waren Sachen, die passen nicht zusammen", so Söder. Nähere Infos wollte der CSU-Politiker dann allerdings nicht mehr preisgeben.

ÖFB-Coach Ralf Rangnick wurde zwischenzeitlich als möglicher Nachfolger für den scheidenden Bayern-Trainer Thomas Tuchel gehandelt. Rangnick sagte den Bayern jedoch ab und entschied sich schlussendlich für einen Verbleib bei der österreichischen Nationalmannschaft.