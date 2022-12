Watzke: ''Flick-Ablöse stand nie zur Diskussion''

Hansi Flick bleibt deutscher Bundestrainer Nach dem Debakel bei der Fußball-WM in Katar mit dem frühzeitigen Aus in der Gruppenphase bleibt Hansi Flick deutscher Bundestrainer. Der 57-Jährige soll die DFB-Auswahl zur Heim-EM 2024 führen, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch nach einer Krisensitzung nahe Frankfurt/Main mitteilte.