Geht dieser Bayern-Star mit Flick zu Barca?

Bedient sich der neue Barca Trainer Hansi Flick bei seinem Ex-Verein und nimmt diesen FC Bayern-Star mit zu Barca?

Es ist ein Mega-Gerücht: Klaut Barca den Bayern Flügelflitzer Kingsley Coman?

Schon lange bei Bayern

Seit 9 Jahren spielt Coman für die Münchner Bayern. Jetzt könnte er bald nach Spanien wechseln. Der neue Trainer des FC Barcelona will ihn unbedingt. Am Freitag berichtete die französische Sportzeitung „L‘Équipe“, dass Hansi Flick (59) Interesse an Coman hat.

Nach der EM nach Spanien?

Coman war jüngst verletzt und kehrte am Freitag ins Team-Training zurück. Für die EM mit Frankreich soll er unbedingt fit werden. Natürlich ist für ihn das Turnier auch ein Schaufenster. Coman will sich zeigen - und dann zu Barca wechseln?