Gladbach verdarb Hasenhüttls Heim-Premiere in Wolfsburg

Nach seinem erfolgreichen Einstand als neuer Cheftrainer des deutschen Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg vor einer Woche ist die Heim-Premiere von Ralph Hasenhüttl daneben gegangen.

Die Niedersachsen kassierten am Sonntag zum Abschluss der 28. Runde eine 1:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Zuvor hatte die TSG Hoffenheim mit einem 3:1-Erfolg gegen den FC Augsburg ihren zehnten Saisonsieg gefeiert.

Nach dem 2:0-Erfolg bei Werder Bremen begann auch das erste Heimspiel Hasenhüttls in Wolfsburg nach Wunsch, Ridle Baku brachte die Gastgeber früh in Führung (7.). Doch die Gladbacher, bei denen Maximilian Wöber und Stefan Lainer durchspielten, drehten nach der Pause die Partie. Ko Itakura (52.), Nathan Ngoumou (58.) und Rocco Reitz (88.) schossen die Gäste zum Sieg.

Borussia verbesserte sich auf Rang elf

Die Borussia (31 Punkte) verbesserte sich damit auf Rang elf. Die Wolfsburger (28), bei denen Pavao Pervan das Tor hütete und Patrick Wimmer eine gute Stunde lang stürmte, liegen auf Platz 14 - fünf Punkte vor dem Relegationsplatz, der von Mainz gehalten wird.

In Sinsheim brachten Wout Weghorst (17.) und Andrej Kramaric (20.) die Hoffenheimer um ÖFB-Legionär Florian Grillitsch per Doppelschlag auf die Siegerstraße. Ermedin Demirovic (61.) schaffte zwar für den FCA den Anschluss, Ihlas Bebou sorgte aber spät für die endgültige Entscheidung (90.). Für Augsburg war es die erste Niederlage seit Mitte Februar. In der Tabelle liegen die Bayern (36) punktgleich unmittelbar vor Hoffenheim auf Rang sieben, auf einen Europacupplatz fehlen derzeit sechs Zähler.