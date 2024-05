Golf-Star mit nur 30 Jahren gestorben

"Es bricht uns das Herz" – die Golf-Welt trauert um den US-Profigolfer Grayson Murray.

Golf-Star Grayson Murray, der in seiner Karriere mehrere hochklassige Turniere gewinnen konnte, ist im Alter von nur 30 Jahren gestorben. Das teilte die Golforganisation PGA Tour am Samstag mit. Demnach sei er völlig unerwartet verstorben. "Wir waren am Boden zerstört, als wir es erfuhren, und teilen mit gebrochenem Herzen mit, dass PGA TOUR-Spieler Grayson Murray heute Morgen verstorben ist", schreibt die PGA Tour auf ihrem X-Account. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

We were devastated to learn – and are heartbroken to share – that PGA TOUR player Grayson Murray passed away this morning. https://t.co/JWGJ6Tz2jy — PGA TOUR (@PGATOUR) May 25, 2024

Am Donnerstag war Grayson Murray noch bei der Charles Schwab Challenge in Texas an den Start gegangen. Er hatte seine weitere Teilnahme aber am Freitag aus nicht näher bezeichneten gesundheitlichen Problemen zurückgezogen.

"Es bricht uns das Herz"

"Wir waren am Boden zerstört, als wir erfuhren, dass der PGA-Tour-Spieler Grayson Murray heute Morgen verstorben ist – und es bricht uns das Herz, diese Nachricht veröffentlichen zu müssen. Mir fehlen die Worte", so PGA-Tour-Chef Jay Monahan in einer Aussendung.

Murray belegte zuletzt in der Weltrangliste Platz 46 und gewann im Jänner auf Hawaii ein Turnier der US-PGA-Tour.