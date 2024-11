Golf-Sternchen (26) zeigt sich im Bikini

Sie zeigt viel!

Von den Fairways zu den Seiten von Sports Illustrated Swimsuit.

LPGA-Tour-Star Nelly Korda wird ihr mit Spannung erwartetes Debüt in der Ausgabe 2025 von Sports Illustrated Swimsuit geben, der legendären Publikation, die diese Woche angekündigt wurde, wobei die weltbeste Golferin in sexy Badebekleidung auf neu veröffentlichten Fotos aus Boca Raton, Florida, posiert.

In guter Gesellschaft

Die 26-jährige Korda, die aus dem Sunshine State stammt, modelte mit einem weißen Bikini oder wahlweise in einem ausgeschnittenen schwarzen Einteiler von LaQuan Smith. Wenn die 14-fache LPGA-Tour-Gewinnerin und olympische Goldmedaillengewinnerin im nächsten Frühjahr zum ersten Mal in Sports Illustrated Badeanzug auftritt, wird sie in guter Gesellschaft sein, da auch die Olympioniken Suni Lee, Gabby Thomas und Eileen Gu hinzukommen.

"Außergewöhnliche Besetzung"

„Wir freuen uns sehr, unsere Shooting-Saison für die Ausgabe 2025 mit einer außergewöhnlichen Besetzung leistungsstarker Sportlerinnen zu starten“, sagte MJ Day, Chefredakteurin des Sports Illustrated-Badeanzugs, in einer Erklärung am Donnerstag.