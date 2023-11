Grillitsch fällt mit Oberschenkelblessur länger aus

ÖFB-Nationalspieler Florian Grillitsch fehlt seinem deutschen Club Hoffenheim wegen Oberschenkelproblemen noch länger.

Der Mittelfeldmann könnte sogar bis nach der Länderspielpause Ende November ausfallen, wie Hoffenheim-Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Bundesliga-Spiel seiner Mannschaft am Samstag gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen sagte.

Grillitsch habe durch einen Schlag auf den Oberschenkel eine Muskelfaszienblessur erlitten. "Es kann sogar sein, dass es bis nach der Länderspielpause dauert", erklärte Matarazzo am Freitag. Hoffenheim trifft nächste Woche auf Augsburg und nach den Länderspielen am 26. November auf Mainz. Dazwischen spielte das ÖFB-Team auswärts gegen Estland (16. November) und in Wien gegen Deutschland (21. November).