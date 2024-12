Hammer-Gerücht um Felix Magath

Felix Magath (71) soll vor einem weiteren Comeback als Trainer stehen. Die Gespräche mit einem Traditionsverein sollen weit fortgeschritten sein.

Fußball-Legende Felix Magath war als Trainer bereits drei Mal deutscher Meister (2005 und 2006 mit Bayern, 2009 mit Wolfsburg). Seit zwei Jahren ist der 71-jährige Erfolgstrainer vereinslos, aber das könnte sich bald ändern. Denn, laut "Süddeutsche Zeitung" seien die Gespräche mit einem Traditionsverein weit fortgeschritten. Sein Trainer-Comeback wäre eine Sensation. Dem Medienbericht zufolge soll Felix Magath kurz vor einem Engagement bei der Spielvereinigung Unterhaching stehen.

Von 1999 bis 2001 spielte Unterhaching in der Bundesliga. Der Verein war außerdem viele Jahre in der 2. Liga. Derzeit steht die Spielvereinigung aber in der 3. Liga auf dem letzten Platz. Jetzt soll offenbar Magath die Rettungs-Mission starten. Damit kennt sich der erfolgreiche Coach auch aus. Zuletzt schaffte er mit Hertha BSC im Schlussspurt der Saison 2021/2022 den Klassenerhalt.