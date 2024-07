Hammer-Gerücht um Mane: Sensationelles Bullen-Comeback?

Kommt es zum Mega-Comeback in Salzburg? Dieses Hammer-Gerücht lässt die Bullen-Fans jubeln.

Mittlerweile ist er ein Weltstar, der Ex-Salzburger-Bulle Sadio Mane. Er kickte nach seiner Zeit bei Red Bull Salzburg in Liverpool unter Jürgen Klopp und bei den Münchner Bayern.

Mit Ronaldo in der Saudi-Liga

Mittlerweile schnürt er seine Fußballschuhe in Saudi-Arabien bei Ronaldo-Klub Al-Nassr. Dort verdient er Millionen - und scheint aber nicht ganz glücklich zu sein. Denn: Mane will tatsächlich zurück nach Österreich.

Familie lebt in Salzburg

Man ist mittlerweile 32 Jahre alt. Auf seine alten Fußballer-Tage könnte er wieder in Österreich kicken und schaulaufen in der Österreichischen Bundesliga. Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, könnte Mane nächstes Jahr in die Mozart-Stadt zurückkehren und wieder für Red Bull auflaufen. Der Hintergrund ist: Er hat immer noch Familie in Salzburg. Manes Ex-Partnerin lebt nämlich mit dem gemeinsamen Sohn in der Stadt des Ex-Serienmeisters. In Saudi-Arabien läuft Manes Vertrag nach der kommenden Saison aus. Die Chance für Salzburg zuzuschlagen.