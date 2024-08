Austria Wien lässt in Hartberg Punkte liegen

Der TSV Hartberg hat am Sonntag als letzter Club in der Fußball-Bundesliga angeschrieben.

Die Oststeirer holten mit einem 1:1 (1:1) im Heimspiel gegen Austria Wien den ersten Saisonpunkt und gaben den letzten Tabellenplatz an Austria Klagenfurt ab. Den frühen Rückstand durch Maurice Malone (3.) glich Patrik Mijic nach herrlicher Vorarbeit von Justin Omoregie (28.) aus, in der zweiten Hälfte vergab der TSV aber einige Chancen auf den Sieg.

Die Austria wollte den Schwung vom ersten Saisonsieg zum Lieblingsgegner mitnehmen, aber das gelang nur in der Anfangsphase. Nach einem Eckball von Dominik Fitz setzte sich Malone im Luftkampf gegen Jürgen Heil durch und köpfelte zum 1:0 ein.

Die Hartberger zeigten sich aber keineswegs verunsichert. Paul Komposch hatte die erste Ausgleichschance, schoss aus kurzer Distanz jedoch drüber (11.). Nach einem energischen Vorstoß von Omoregie durften die Heimischen aber das verdiente 1:1 bejubeln. Der 20-Jährige zog unbedrängt über das halbe Feld und bediente mit einem idealen Lochpass Patrik Mijic, der sich sein Premierentor in der Bundesliga nicht entgehen ließ.

Hartberg blieb auch in der zweiten Hälfte am Drücker. Mijic wurde von Donis Avdijaj mit einem Lochpass gesucht, kam aber nicht mehr an den Ball (49.). Nach einem Zweikampf mit Abubakr Barry im Strafraum forderte Dominik Prokop vergeblich Elfmeter (53.), einen Schuss von Heil konnte Lucas Galvao gerade noch abblocken (55.). Eine Doppelchance von Mijic und Elias Havel (66.) brachte ebenfalls keinen Erfolg, Havel scheiterte ein weiteres Mal (85.).

Auf der Gegenseite vergaben Galvao (69.), Cristiano (81.) und Dominik Fitz (93.) die Chance, den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen und die Austria zum zehnten Erfolg in den jüngsten elf Duellen mit Hartberg zu schießen. Im Finish verhalf Austria-Trainer Stephan Helm dem 16-jährigen Philipp Maybach zu seinem Bundesliga-Debüt.