Indianapolis Colts in NFL mit 16:10-Sieg gegen Miami

Siege für Detroit Lions und Green Bay Packers

Die Indianapolis Colts mit ihrem Österreich-Import Bernhard Raimann haben die Miami Dolphins in der National Football League (NFL) mit 16:10 besiegt. In der heimischen Arena verzückten die Colts ihre Fans beim Comeback von Quarterback Anthony Richardson nicht gerade mit einer Vielzahl an gelungenen Offensivaktionen. Weil aber auch die Dolphins-Offensive ohne den weiter verletzten Tua Tagovailoa nicht ins Laufen kam, steht eine 4:3-Siegbilanz zu Buche.

Gut in Form präsentierte sich Kicker Matt Gay, der drei Field Goals versenkte. Damit hat das Team von Headcoach Shane Steichen Rang zwei in der AFC-Division South hinter den Houston Texans abgesichert.

Die Minnesota Vikings kassierten beim 29:31 gegen Super-Bowl-Anwärter Detroit Lions hingegen die erste Saisonniederlage. Detroit holte dank eines Field Goals von Kicker Jake Bates kurz vor dem Ende im sechsten Match den fünften Erfolg.

Im zweiten Topspiel gewannen die Green Bay Packers ebenfalls dank eines Field Goals kurz vor Schluss gegen die Houston Texans mit 24:22 und fügten dem Team von Quarterback C.J Stroud die zweite Saisonniederlage zu. Die Packers haben jetzt ebenfalls eine Bilanz von 5:2 Siegen.