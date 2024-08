Kobe Bryant bekommt Statue mit seiner Tochter

Das ist ein emotionales Statement: Vater und Tochter bekommen eine eigene Statue.

Die Lakers enthüllen vor der Crypto.com Arena die „Girl Dad“-Statue von Kobe Bryant und seiner Tochter Gigi mit einer süßen Anspielung.

Vater und Tochter

Die Lakers haben eine neue Statue des verstorbenen Kobe Bryant und seiner Tochter Gigi enthüllt, vier Jahre nachdem beide bei einem Hubschrauberabsturz auf tragische Weise ums Leben kam.

© NBAE via getty

Witwe bei Enthüllung

Die Witwe der NBA-Legende, Vanessa Bryant, enthüllte am Freitag in einer privaten Zeremonie vor der Crypto.com Arena in Los Angeles die Bronzestatue mit dem Titel „Girl Dad“.

Gartenlandschaft am Eingang

Das Kunstwerk befindet sich in einer neuen Gartenlandschaft am Eingang zur 11th Street und wurde vom Rotblatt Amrany Studio geschaffen. Es zeigt Kobe, wie er seinen Arm um Gigi legt und ihr einen Kuss auf den Kopf drückt.