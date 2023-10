"Legende": Rapidler empfangen Burgstaller mit Kult-T-Shirt

Reaktiviert, eingewechselt, verwarnt und danach vom Platz gestellt: Das Comeback von Guido Burgstaller im ÖFB-Team verlief kurios. Jetzt wurde die ''Legende'' von seinen Teamkollegen bei Rapid mit besonderer Ehre begrüßt.

"Ehre, wem Ehre gebührt", schreibt sein Verein SK Rapid zu einem Video-Posting, dass den Empfang des Stürmers, nach dem EM-Quali-Spiel gegen Aserbaidschan, in Hütteldorf zeigt. Seine Vereinskollegen haben sich für den 34-Jährigen, nach dessen durchwachsenen Auftritts im Nationalteam (er wurde in der 94. Minute ausgeschlossen) etwas Besonderes einfallen lassen: Sie standen in Burgstaller-Trikots in einer Reihe aufgestellt und sangen die österreichische Nationalhymne. Burgi verstand den Witz und nahm die Aktion entsprechend mit Humor – winkte und bedankte sich von der Tribüne aus.

Direkt nach dem Länderspiel hatte bereits Marcel Sabitzer ein Foto des Rapidlers auf Instagram geschrieben und schrieb "LEGENDE" dazu.

Kurioses Team-Comeback

Am Montag gab der Rapid-Stürmer im ÖFB-Team im EM-Qualifikationsspiel in Baku gegen Aserbaidschan sein Comeback in der Nationalmannschaft. Er wurde von Trainer Rangnick reaktiviert, nachdem Burgi eigentlich seine Team-Karriere vor vier Jahren beendet hatte. Er wurde in Baku der 82. Minute eingewechselt und musste in der 94. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Österreich gewann das Spiel mit 1:0 und fixierte mit dem Sieg das EM-Ticket.