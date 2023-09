Während Max Verstappen mit der Titel-Party zumindest bis nächste Woche warten muss, könnte sich Red Bull bereits am Sonntag in Singapur (oe24-Liveticker) die Konstrukteurs-WM sichern.

Die Rechnung ist einfach: Wenn die Bullen beim Flutlicht-Klassiker am Sonntag (14 Uhr, ServusTV live) 43 Punkte mehr holen als Verfolger Mercedes, ist ihnen bereits sieben Rennen vor Schluss der Konstrukteurs-Titel sicher. Dazu bräuchte es allerdings einen Doppelsieg von Max Verstappen (schlug heuer in 12 von 14 Grands Prix zu) und Sergio Perez (gewann die restlichen beiden Rennen), was exakt 43 Punkte bringt. Heißt: Lewis Hamilton und George Russell müssten leer ausgehen. Geht auch der Punkt für die schnellste Runde an Red Bull, dürfte Mercedes maximal einen Punkt machen. "Es wird passieren", meint Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko zum Thema vorzeitige Titel-Fixierung entspannt. "Wir werden es erwarten".

Marko: »Hätte nix gegen Titelfeier in Japan«

Realistischer ist die erste von zwei Titel-Partys (Fahrer- und Konstrukteurs-WM) nächste Woche in Suzuka. Das wäre auch die rechnerisch erste Gelegenheit für Max Verstappen, den Hattrick zu fixieren. Der WM-Dominator liegt vor dem Singapur-GP 145 Punkten vor Teamkollege Perez. Mit seinem 11. Sieg in Folge könnte "Super-Max" am Sonntag seinen Vorsprung auf maximal 171 Punkte ausbauen. Am 24. September in Suzuka kommen im Idealfall weitere 26 Punkte dazu. Doch dann gäbe es heuer nur mehr maximal 180 Punkte zu holen: 5x 26 für Sieg & schnellste Runde, dazu 24 Punkte für die Sprintrennen in Katar, Austin und Sao Paulo. Heißt: Fährt Verstappen in Japan einen Gesamt-Vorsprung von 180 Punkten heraus, kann er wie im Vorjahr die Champagnerkorken knallen lassen. "Ich hätte nix gegen eine WM-Feier in Japan", sagt Marko und denkt auch an Motor-Partner Honda. "Vielleicht können wir ihnen beim Heim-GP zumindest mit dem Konstrukteurs-Titel eine Freude machen."