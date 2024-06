Mama von Ikone Pelé mit 101 Jahren gestorben

Die Mutter von Brasiliens Fußball-Legende Pelé, Celeste Arantes do Nascimento, ist im Alter von 101 Jahren gestorben.

"101 Jahre einer inspirierenden Lebensgeschichte. Von einer schwarzen Frau, die sich den unendlichen Widrigkeiten des Lebens stellte, um ihrer Familie willen. Ruhe in Frieden, Königin", schrieb Pelés langjähriger Verein FC Santos am Freitag auf der Plattform X.

Todesursache unklar

"Die Zuneigung, die Bewunderung und die Dankbarkeit der Santos-Nation werden für immer bestehen bleiben", hieß es weiters. Arantes do Nascimento war einem "G1"-Bericht zufolge acht Tage lang im Krankenhaus gelegen, die Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Edson Arantes do Nascimento, weltweit bekannt als Pelé, war eines ihrer drei Kinder. Pelé war am 29. Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren an Krebs gestorben.