Beckenbauer: Abschied der Emotionen

Bei der Trauerfeier in der Allianz Arena erwiesen Stars & Politiker dem „Kaiser“ die letzte Ehre

Ergreifende Momente bei der großen Trauerfeier von Franz Beckenbauer in der Münchner Allianz Arena. Das Who-is-Who der deutschen Sport-Prominenz und Politker kamen, um vom „Kaiser“ Abschied zu nehmen. Unter den zehntausende Fans, die in in der Heimstätte des FC Bayern für einen würdigen Abschied der Fußball-Ikone sorgten, waren unter anderem Paul Breitner, Berti Vogts, Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger oder Boris Becker. Uli Hoeneß, nahm auf der Tribüne neben Beckenbauers Bruder Walter platz.

Besonders emotional wurde es, als der deutsch-österreichische Star-Tenor Jonas Kaufmann auf die Bühne kam und unter anderem mit „Time to say Good Bye“ für Gänsehautstimmung sorgte.

Die deutschen Fußball-Weltmeister von 1974 wurden von Ehrenpräsident des FC Bayern, Uli Hoeneß angeführt, der mit einer ergreifenden Rede auch mit der ein oder anderen Anekdote für Lacher sorgte.

Auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trat unter den Ehrenrednern auf:“ Ich weiß nicht, ob die Engel im Himmel Sport treiben. Aber wenn, dann werden sie in den vergangenen Tagen schon sicher diese neue, etwas bayerisch klingende Stimme gehört haben.“