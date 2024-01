FC Bayern: So läuft die Gedenkfeier für Kaiser Franz

Die Veranstaltung zu Ehren von Franz Beckenbauer wird am Freitag (15 Uhr) in der Allianz Arena bewegende Momente bieten.

Der österreichisch-deutsche Star-Tenor Jonas Kaufmann wird zu Beginn die italienische Version von „Time to say Goodbye" singen. „Es ist mir eine Ehre, zu dieser einzigartigen Gedenkfeier für Franz Beckenbauer einen Beitrag leisten zu dürfen. Ich bin in München aufgewachsen und seit meiner Kindheit Fan des FC Bayern. Franz Beckenbauer ist in meinen Augen die größte Persönlichkeit des Vereins und des gesamten deutschen Fußballs, er ist als Sportler und Mensch unerreicht.“

RTL & Co. zeigen Feier ab 15 Uhr live

Anlässlich der Gedenkfeier ändern einige deutsche Sender jetzt ihr Programm. RTL (mit Günther Jauch), ARD und BR berichten live aus der Münchner Arena, sowie DAZN und Sky. Wer vor Ort teilnehmen möchte, kann über die offizielle Website des FC Bayern München sowie direkt am Stadion kostenlose Eintrittskarten erwerben. Auch in Österreich ehrt man den „Kaiser“. Heute (20:15 Uhr) wird auf ORF 1 die Dokumentation „Beckenbauer“ ausgestrahlt.

Prominente Gästeliste aus Politik und Sport

Auf der Gästeliste finden sich berühmte Persönlichkeiten sowie Weggefährten Beckenbauers. Neben dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz soll auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder teilnehmen. Die Bayern-Legenden Franz "Bulle" Roth, Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm sowie Tennis-Legende Boris Becker werden erwartet.

Beckenbauer wurde in München beigesetzt

Franz Beckenbauer wurde vergangene Woche auf dem Friedhof Perlacher Forst im Südosten von München beigesetzt. Die Fußballlegende verstarb am 7. Januar im Alter von 78 Jahren. International gehörte „der Kaiser" zu den Allergrößten im Fußball. Er wurde sowohl als Spieler (1974) als auch als Nationaltrainer (1990) Weltmeister.