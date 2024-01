So verteilt Beckenbauer sein Erbe

Der Tod von Fußball-Legende Franz Beckenbauer erschüttert noch immer die Welt. Davor hat er in seinem Testament genau festgelegt, wie seine Millionen verteilt werden.

Der "Kaiser" war nicht nur ein exzellenter Fußballer, sondern auch ein exzellenter Geschäftsmann. Der im Alter von 78 Jahren am Sonntag verstorbene Deutsche hinterlässt ein Vermögen in Höhe von etwa 160 Millionen Euro (oe24 berichtete).

Mindestens die Hälfte seines Vermögens liegt in Immobilien, die er über die Jahre gekauft hatte. Weil er schon lange mit einer schweren Krankheit zu kämpfen hatte, dürfte er laut der "Bunte" sein Erbe schon längst geregelt haben. Dem Bericht zufolge war im bereits im vergangenen Februar ein Notar in seiner Villa in Salzburg, wo das Testament aufgesetzt wurde.

Dritte Frau hat Vollmacht

Beckenbauer besitzt mehrere Immobilien in Deutschland und Österreich. Das Zustimmungsrecht für einen etwaigen Verkauf besitzt nun seine dritte Ehefrau, Heidi (59). Doch auch seine Kinder Joel (23) und Francesca (23) kommen auf keinen Fall zu kurz.

Denn zwei Immobilien sind von dem Zustimmungsrecht ausgenommen: Die Villa in Salzburg, die der Familienwohnsitz war und das Haus in der Kitzbüheler Innenstadt geht in einer Mehrheit an die Beckenbauer-Sprößlinge. Seine älteren Söhne Thomas (60) und Michael (57) wurden schon vor langer Zeit mit kaiserlicher finanziell unabhängig.

Beckenbauer besaß auch ein Boots- und Badehaus am Wolfgangsee - inklusive Elektro-Holzboot. Seine Witwe Heidi erwarb um eine Million Euro ein verfallenes Holzhaus in Obertauern, das renoviert wird.

Auch Beckenbauers Fuhrpark war sehenswert. 2021 kaufte Beckenbauer seinen Mercedes 450 SEL zurück, der ihm 1976 gestohlen wurde.