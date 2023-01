Berger-Neffe Auer nach schwerem Unfall in Daytona im Krankenhaus

Der Tiroler Rennfahrer Lucas Auer befindet sich nach einem schweren Unfall im Training für das 24-Stunden-Rennen von Daytona im Krankenhaus.

Der Pole-Position-Mann in der GTD-Klasse kam am Donnerstag auf dem Traditionskurs in Florida mit seinem Mercedes-AMG GT3 zu weit nach außen und krachte in die Streckenbegrenzung. Laut Angaben seines Managements war Auer nach dem Unfall ansprechbar und bei Bewusstsein, klagte aber über Schmerzen.

Auer wurde laut Angaben des Rennveranstalters in ein lokales Krankenhaus gebracht. Dort sollten weitere Untersuchungen Aufschlüsse über den Grad der Verletzungen bringen. Sein Bolide nahm beim Crash gegen die Boxenausfahrtsmauer im Frontbereich erheblichen Schaden. Ob die Rettungskräfte auch das Dach abnehmen mussten, um den 28-Jährigen aus dem Wagen zu befreien, war vorerst unklar.

Nach der Bestzeit im Qualifying war Auer am Donnerstag auch im ersten Training für den 24-Stunden-Klassiker bis zu seinem Unfall der schnellste Pilot in seiner Klasse gewesen. Mit dem Neffen von Formel-1-Legende Gerhard Berger hätten in Daytona der Deutsche Philip Ellis, der US-Amerikaner Russell Ward und der Niederländer Indy Dontje am Start stehen sollen.