Bottas im einzigen Training vor Hamilton voran

Der Mercedes-Pilot (1:26,225 Min.) verwies in der einzigen Einheit vor der Qualifikation am Samstag (ab 15.00 Uhri m sport24-LIVE-Ticker) seinen Teamkollegen und WM-Leader Lewis Hamilton (+0,136 Sek.) auf Rang zwei. Dritter wurde der Monegasse Charles Leclerc im Ferrari. Dahinter landeten der Niederländer Max Verstappen im Red Bull sowie der Deutsche Sebastian Vettel im zweiten Ferrari.

