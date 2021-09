Erneut schwerer Unfall bei 'Frauen-Formel-1'

In der Frauen-Rennserie W Series hat es zum zweiten Mal innerhalb einer Woche einen schweren Unfall gegeben.

Fabienne Wohlwend verlor am Freitag in der Qualifikation für das Rennen im niederländischen Zandvoort die Kontrolle über ihr Auto, hob ab und krachte mit dem Boliden frontal in die Streckenbegrenzung. Auf Nachfrage via Boxenfunk vermeldete die 23-Jährige aus Liechtenstein, sie sei "in Ordnung". Dann kletterte Wohlwend aus dem zerstörten Auto des Teams Bunker Racing.

Erst in der vergangenen Woche hatte ein beängstigender Crash im belgischen Spa-Francorchamps für Aufsehen gesorgt. Im Regen waren sechs Autos ineinander gerast. Die Niederländerin Beitske Visser hatte sich überschlagen und musste zu Untersuchungen ebenso ins Krankenhaus wie Konkurrentin Ayla Agren. Beide blieben aber weitgehend unversehrt und sind in Zandvoort schon wieder dabei.