Erster Matchball in Portugal für Toprak Razgatlioglu & BMW

BMW-Star Toprak Razgatlioglu will im Portugal-Rennen der WorldSBK vorzeitig 2. Superbike-WM-Titel holen.

Nach den spannenden Rennen in Aragon geht die Superbike-Weltmeisterschaft in Estoril in die elfte und vorletzte Runde. Toprak, der für das ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team fährt, führt aktuell die Gesamtwertung an.

Kann er an der portugiesischen Küste seinen zweiten Titel holen, oder bleibt Ducati mit Nicolo Bulega und Alvaro Bautista bis zum Schluss im Rennen?

Toprak in Topform: 62 Punkte Vorsprung nötig

Nach einem schwerem Sturz beim Training in Magny Cours in Frankreich und einer längeren Auszeit, bei der er zwei Rennen Pausieren musste, holte Toprak beim Comeback in Aragon drei zweite Plätze und baute seinen Vorsprung auf Bulega auf 39 Punkte aus. Bautista liegt 81 Punkte zurück. Um den Titel in Estoril vorzeitig zu gewinnen, muss Razgatlioglu an diesem Wochenende 23 Punkte mehr als Bulega holen und darf nur 19 Punkte an Bautista verlieren.

Kampf um den Independent-Titel: Petrucci vor dem Sieg

Danilo Petrucci vom Barni Spark Racing Team hat starke Leistungen gezeigt und könnte in Estoril den Independent-Riders-Titel holen. Petrucci braucht dafür einen Vorsprung von 62 Punkten vor Andrea Iannone. Auch das Barni Ducati Team könnte den Titel der Independent Teams sichern, wenn sie ihren Vorsprung von 107 Punkten auf GoEleven verteidigen.

Enger Kampf um Platz 6

Andrea Locatelli, Michael van der Mark und Andrea Iannone liefern sich einen engen Kampf um Platz 6 in der Gesamtwertung. Nur sechs Punkte trennen die drei Fahrer.

Jonathan Rea hofft nach einer schwierigen Saison und einer Daumenverletzung auf ein Comeback in Estoril, wo er bereits vier Rennen gewonnen hat. Auch Remy Gardner und Garrett Gerloff kämpfen um wichtige Punkte im Duell um Platz 9.

Dominique Aegerter könnte nach seiner Verletzungspause zurückkehren, während Luca Bernardi als Wildcard-Fahrer erneut in der WorldSBK antritt.

Aktueller Stand in der Superbike-WM

Nach 10 von 12 Rennen 1. Toprak Razgatlioglu TUR BMW 414 Punkte 2. Nicolo Bulega ITA Ducati 375 3. Alvaro Bautista ESP Ducati 333 4. Danilo Petrucci ITA Ducati 277 5. Alex Lowes ENG Kawasaki 264

So geht es weiter:

Weiter geht es mit der MOTUL FIM Superbike Weltmeisterschaft vom 6. bis 8. September in Frankreich auf dem historischen Circuit de Nevers Magny-Cours.

Freitag, 11. Oktober

11:20 - 12:05: Freies Training 1

16:00 - 16:45: Freies Training 2



Samstag, 7. September:

10:00 - 10:20: Freies Training 3

12:00 - 12:15: Superpole

15:00: Race 1 (21 Runden)

Sonntag, 8. September:

10:00 - 10:10: WarmUp

12:00: WorldSBK - Superpole Race (10 Runden)

15:00: WorldSBK - Race 2 (21 Runden)

Zeitangaben in mitteleuropäischer Sommerzeit.