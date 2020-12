Feuerunfall zerstört Grosjeans Finaltraum

Kein Abschiedsrennen: Romain Grosjean muss nach seinem Horror-Crash auch das Saisonfinale auslassen.

Kein Blitz-Comeback von Grosjean nach seinem Feuerunfall am vergangenen Wochenende. Der Haas-Pilot verzichtet neben dem gestrigen Rennen, das erneut in Abu Dhabi stattfand (n. Red.), auch auf einen Einsatz beim Saisonfinale in sechs Tagen. "Für meine Gesundheit und meine Sicherheit ist es besser, dass ich nicht das Risiko eingehe, in Abu Dhabi zu fahren", sagte der 34-jährige Franzose nach Beratungen mit seinen Ärzten.

Die F1-Zukunft ist ungewiss

Grosjean kehrt an seinen Wohnsitz in der Schweiz zurück und lässt sich weiter behandeln: "Es ist eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens, aber auch eine meiner weisesten." Abu Dhabi wäre sein vorerst letztes Rennen für Haas gewesen. Grosjean muss den Rennstall Ende des Jahres -wie auch Teamkollege Kevin Magnussen -verlassen. Seine F1-Zukunft? Ungewiss.