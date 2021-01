Renault hat heute das Formel-1-Team Alpine offiziell aus der Taufe gehoben. Im Rahmen einer Online-Präsentation wurde ein erstes Design des neuen Fahrzeugs präsentiert, allerdings nur als Interimslackierung. Die offizielle Farbgebung wird erst beim Launch des neuen Autos gezeigt. Fans und Beobachter bekamen zumindest einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Auftritt von Renault unter dem neuen Namen Alpine in der Königsklasse. Der Bolide ist in dunklen Farben gehalten, auf der Motorenabdeckung sind die französischen Nationalfarben groß zu erkennen.

We are proud to introduce our 2021 #FormulaOne single-seater, the A521, dressed in its temporary winter livery. The black colour is a tribute to the A500 F1 prototype from 1975.



Learn more about #AlpineCars new ambitions revealed today: https://t.co/IY8BgmNw9n pic.twitter.com/qvNlUw34RF