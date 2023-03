Alarm um Topfavorit Verstappen

Red Bull zittert vor Wüsten-GP in Dschidda (So., 18 Uhr/ ORF1) um Max Verstappen.

Aufregung am gestrigen Medientag vor dem Trainings-Auftakt in Saudi-Arabien (heute, 14.30 Uhr/ORF1): Wo ist Verstappen? Wie gestern bekannt wurde, kuriert der Weltmeister eine Magen-Darm-Infektion aus und reiste verspätet an. "Mir geht es aber schon wieder gut, ich bin am Freitag zurück an der Strecke", twitterte Verstappen gestern Mittag.

Somit dürfte sich die Frage nach dem Ersatzpiloten erübrigen -zur Sicherheit hält sich der DTM-erfahrene Neuseeländer Liam Lawson in Dschidda bereit. Der frühere Red-Bull-Star Daniel Ricciardo, heuer nur Testfahrer, wird erst beim dritten Saison-GP in Melbourne vor Ort sein. Die stets gut informierten Insider der Wettbüros sind jedenfalls überzeugt davon, dass Aufakt-Sieger Verstappen am Sonntag wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird -admiral.at handelt Verstappen als Topfavoriten (Quote: 1,45) vor seinem Red-Bull-Kollegen Sergio Perez (5,70) und dem Bahrain-Dritten Fernando Alonso (Aston Martin/8,60).

Kaum Chancen gibt man Charles Leclerc. Nach dem Ausfall beim Auftakt in Bahrain wird beim Ferrari des Vizeweltmeisters eine Elektronikeinheit getauscht, was eine Start-Rückversetzung um 10 Plätze zur Folge hat. Trotzdem hält man einen Leclerc-Sieg immer noch für wahrscheinlicher (Quote: 18,00) als einen von Lewis Hamilton im brustschwachen Mercedes (26,00).