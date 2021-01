Der ehemalige Formel-1-Pilot Adrian Campos ist tot.

Sein in der Formel 2 und 3 engagierter Rennstall Campos Racing teilte am Donnerstag auf Twitter mit, dass Campos an einer plötzlich aufgetretenen Herzerkrankung gestorben sei. Er wurde nur 60 Jahre alt. "Sein Herz hat aufgehört zu schlagen, aber die Erinnerung an ihn wird unser Motor sein, sein Erbe fortzuführen", schrieb sein Team. Campos bestritt 1987 und 1988 insgesamt 17 Grand Prix für Minardi und blieb dabei punktlos.

Wesentlich erfolgreicher war der Rennfahrer aus Valencia als Teamchef. 1997 gründete er Adrian Campos Motorsport. Dieser Rennstall, der Talenten wie dem späteren Doppel-Weltmeister Fernando Alonso und Marc Gene als Sprungbrett in Richtung Formel 1 diente, wurde dann später in Campos Racing umbenannt.