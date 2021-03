Aston Martin stellte im Rahmen eines spektakulären Online-Launch am Mittwoch seinen Formel-1-Boliden für die Saison 2021 vor. Der viermalige deutsche Weltmeister Sebastian Vettel wechselt nach sechs Jahren bei Ferrari zur britischen Traditionsmarke und sucht vor seinem Karriereende nochmal eine neue Herausforderung.

A lot has changed in over 60 years ⏳



Or in 22,146 days, to be precise ????️



From the last time we saw an @AstonMartinF1 car, to this time ????#F1 pic.twitter.com/kIRuk0iHS2