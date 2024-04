Beenden Sainz & Leclerc die Ferrari-Sieges-Durststrecke in Suzuka?

Am Sonntag (7.00Uhr / live ORF1) steht das vierte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft an - DIE Chance für Ferrari die ewige Sieges-Durststrecke in Suzuka zu beenden.

Exakt 20 Jahre ist Michael Schumachers Sieg für Ferrari in Suzuka her. Seitdem schaffte es niemand mehr die Scuderia in Japan zu triumphieren. Nun schickt sich aber ein Doppelpack an, am Sonntag (ab 7.00Uhr / im Sport24-Liveticker) diese Sieges-Durststrecke in Japan zu beenden: Charles Leclerc (26) und Carlos Sainz (29).

Doppelsieg in Melbourne als Ansporn

Dass die beiden durchaus das Zeug zum Siegen haben, haben die Ferrari-Stars mit ihrem Doppelsieg in Melbourne bewiesen. Seither ist die Motivation im Team Ferrari riesig, auch beim vierten Rennen der Saison zu jubeln.

„Der Sieg in Australien hat der ganzen Mannschaft gewaltigen Auftrieb gegeben. Wenn du die Süße des Sieges gekostet hast, dann treibt dich das an, noch härter zu arbeiten – um dieses Gefühlt erneut spüren zu dürfen“, beschreibt SF-Teamchef Fred Vasseur die Gefühlslage im Ferrari-Rennstall. Seine Schwachstelle, den Reifenverschleiß, hat das Team zurzeit ebenfalls unter Kontrolle. Beste Voraussetzungen also für einen Suzuka-Sieg.



Verstappen im ersten Training schnellster

Im ersten Training mussten sich Leclerc und Sainz jedoch wieder einmal Red Bull geschlagen geben – denn schnellster war Suzuka-Sieger der letzten zwei Jahre, Max Verstappen (01:30.056), gefolgt von Team-Kollege Sergio Perez (+0.181). Ferrari findet sich auf dem dritten Platz mit Sainz (+0.213) und dem sechsten Platz mit Leclerc (+0.502) Das zweite Training fiel aufgrund von Regen ins Wasser.



Schafft es Ferrari nach Melbourne abermals, die Führenden der Konstrukteurs-WM, Red Bull, hinter sich lassen? „Wir können sie ein bisschen unter Druck setzen. Und unter Druck machen sie Fehler“, so Vasseur. Es wird sich zeigen, ob sich Ferrari nach dem Melbourne-Doppelsieg über einen Suzuka-Sieg freuen kann.