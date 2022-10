"Danke Didi": Vettel fährt in Mexiko mit Red-Bull-Helm

Beim Großen Preis von Mexiko, dem drittletzten Rennen in der Formel-1-Karriere des viermaligen Weltmeisters, wird der Deutsche mit dem Helmdesign aus seinen höchst erfolgreichen Red-Bull-Zeiten zu Ehren eines seiner größten Förderers antreten.

Dietrich Mateschitz was a pioneer and legend not only of Red Bull Racing, but of our sport.



As a tribute and mark of respect, Sebastian Vettel will return to one of his original, iconic helmet designs at this weekend's Mexican Grand Prix.



From everybody at Aston Martin F1, Danke Didi.