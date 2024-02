Abschied ist offiziell! Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari!

Was für ein Hammer! Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton (39) wechselt 2025 von Mercedes zu Ferrari. Donnerstag um 19.59 Uhr, bestätigte Mercedes den Abschied der Legende.

"Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team und Lewis Hamilton gehen getrennte Wege", heißt es in der Aussendung der Silberpfeile. Mit "Ende der Saison 2024" gehe man getrennte Wege. "Deshalb wird die kommende Saison seine letzte als Mercedes Fahrer sein, da er von der Ausstiegsklausel in dem im August verkündeten Vertrag Gebrauch gemacht hat."

Mercedes-Teamchef und 33-Prozent-Teamteilhaber Toto Wolff: "Unsere Partnerschaft mit Lewis ist zur erfolgreichsten Team- und Fahrerpaarung in der Geschichte unseres Sports geworden. Darauf können wir mit Stolz zurückblicken. Lewis wird immer ein wichtiger Teil der Rennsportgeschichte von Mercedes sein. Wir wussten, dass unsere Partnerschaft irgendwann zu einem natürlichen Ende kommen würde, und dieser Tag ist nun gekommen. Wir akzeptieren die Entscheidung von Lewis, sich einer neuen Herausforderung zu stellen und uns bieten sich gleichzeitig aufregende Möglichkeiten für die Zukunft. Jetzt liegt aber erst noch eine Saison vor uns und wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, 2024 ein starkes Jahr zu absolvieren."

Hamilton: "Zeit ist für mich reif, diesen Schritt zu gehen"

"Ich hatte elf fantastische Jahre mit diesem Team und ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Seit ich 13 Jahre alt bin, ist Mercedes ein Teil meines Lebens," wird Hamilton in der Aussendung zitiert. Mercedes zu verlassen, war deshalb "eine der härtesten Entscheidungen, die ich jemals treffen musste. Aber die Zeit ist für mich reif, diesen Schritt zu gehen und ich freue mich darauf, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich werde meiner Mercedes-Familie immer für die unglaubliche Unterstützung dankbar sein, ganz besonders Toto für seine Freundschaft und seine Führungsqualitäten, und ich möchte die Zusammenarbeit auf einem Höhepunkt abschließen. Ich bin hundertprozentig entschlossen, in dieser Saison mein absolut Bestes zu geben und mein letztes Jahr in einem Silberpfeil zu einem unvergesslichen Jahr zu machen."

Neuer Anlauf auf Rekord-Titel Nummer 8

Hamiltons Unterschrift in Maranello ist eine Sensation. Seit seinem F1-Einstieg 2007 (damals für McLaren-Mercedes, ab 2013 Wechsel zu Mercedes F1) ist der 39-jährige Brite nie für einen anderen Motorenhersteller als Mercedes gefahren. Sieben WM-Titel sind dem mittlerweile 39-jährigen Briten offenbar nicht genug. Er träumt vom Rekord-Titel Nr. 8 – noch könnte er das in diesem Jahr im Mercedes erreichen. Sonst nimmt er im nächsten Jahr mit Ferrari einen neuerlichen Anlauf.