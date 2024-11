Die Szenarien - So wird Verstappen in Las Vegas Weltmeister

Max Verstappen kann in der Nacht auf Sonntag (7.00 Uhr MEZ/live ORF 1 und Sky) seinen vierten WM-Titel in Serie perfekt machen.

Der Red-Bull-Star startet als Fünfter unmittelbar vor McLaren-Herausforderer Lando Norris in den Formel-1-Grand-Prix von Las Vegas. Kämen beide auch so ins Ziel, wäre die WM zwei Rennen vor Schluss entschieden. Norris muss drei Punkte auf Verstappen aufholen, um die Entscheidung zu vertagen. Verstappen wäre schon in Las Vegas Weltmeister, wenn ...

... Norris ausscheidet

... er vor Norris ins Ziel kommt

... er bei einem zweiten Platz von Norris Dritter wird und die schnellste Rennrunde fährt

... er bei einem dritten Platz von Norris Vierter wird und die schnellste Rennrunde fährt

... er jeweils einen Platz hinter Norris ins Ziel kommt, sollte dieser Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter oder Achter werden und nicht die schnellste Rennrunde fahren

... er bei einem neunten Platz von Norris Zehnter wird

... Norris höchstens Neunter wird und nicht die schnellste Rennrunde schafft

... Norris nicht über Platz zehn hinauskommt

Das Rennen startet am Sonntag um 7 Uhr (LIVE im Ticker)