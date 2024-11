KI errechnet: Max Verstappen kann in Las Vegas Weltmeister werden!

Max Verstappen steht vor dem WM-Titel! Am 24. November kann er in Las Vegas die Krone holen – alles hängt vom nächsten Rennen ab.

Nach einem Sieg beim Großen Preis von Brasilien hat Max Verstappen seinen Vorsprung in der Fahrerwertung auf 62 Punkte ausgebaut. Trotz einer Durststrecke von zehn sieglosen Rennen steht der Red-Bull-Pilot nun vor seinem vierten Weltmeistertitel in Folge. Doch wann genau kann er den Titel holen? Dank moderner KI-Analysen steht fest: Der 24. November in Las Vegas könnte der entscheidende Tag sein!

So sichert sich Verstappen in Las Vegas den Titel

So rechnet die KI: Da noch drei Rennen anstehen, sind maximal 78 Punkte zu vergeben (jeweils 25 Punkte für einen Sieg und 1 Punkt für die schnellste Runde). Verstappen benötigt insgesamt 17 Punkte, um den Titel uneinholbar zu machen – egal, wie sein Konkurrent Lando Norris abschneidet.

Falls Norris in Las Vegas ausfällt und keine Punkte holt, müsste Verstappen mindestens den zweiten Platz erreichen, um sich vorzeitig die Krone zu sichern. Ein vierter Platz oder ein dritter Platz (mit oder ohne schnellste Runde) würden dagegen nicht ausreichen, um die nötigen 79 Punkte Vorsprung zu erzielen. Ein zweiter Platz hingegen bringt ihm genau den benötigten Punkteabstand und sichert ihm die Meisterschaft.

Las Vegas als Schauplatz: Die perfekte Bühne für Verstappens Triumph

Am 24. November 2024 geht es für Verstappen in Las Vegas um alles. Nach seiner Durststrecke von zehn Rennen ohne Sieg und seinem Comeback-Erfolg in Brasilien, könnte er in der glitzernden Wüstenstadt Geschichte schreiben und seinen vierten Titel feiern.

Was wird aus Lando Norris?

Lando Norris ist Verstappens stärkster Konkurrent und hat theoretisch noch Chancen auf den Titel. Doch dazu müsste er bei allen verbleibenden Rennen Spitzenleistungen erbringen und gleichzeitig darauf hoffen, dass Verstappen patzt – ein Szenario, das viele Fans und Analysten als unwahrscheinlich sehen.

Fans weltweit fiebern mit – Las Vegas könnte zur Verstappen-Party werden

Die Anhänger Verstappens stehen bereits in den Startlöchern, um ihn in Las Vegas zu feiern. In den sozialen Medien überschlagen sich die Kommentare: „Der vierte Titel wird unser Vegas-Highlight!“ und „Max, zeig, was du kannst!“ sind nur einige der enthusiastischen Bekundungen. Sollte die KI-Prognose stimmen, könnte der 24. November 2024 zum denkwürdigen Tag für den „Flying Dutchman“ und seine Fans werden.

Fazit: Die Entscheidung nahtNoch drei Rennen und ein Ziel vor Augen: Wenn Verstappen in Las Vegas einen zweiten Platz erreicht und Norris leer ausgeht, ist ihm der Weltmeistertitel sicher. Alle Augen sind auf das Rennen in der Glitzerstadt gerichtet.