Erster Hamilton-Auftritt in den sozialen Medien

Über einen Monat hat man nichts mehr vom siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton gehört. Mit einem Mini-Auftritt bei Mercedes meldet er sich wieder zurück.

Mit neuem Haarschnitt und Mercedes-Teamkleidung ist Lewis Hamilton wieder da! Nach Wochen des Schweigens nach dem verlorenem WM-Finale in Abu Dhabi ist es der erste Auftritt auf Social Media.

Der Mercedes-Pilot ist kurz in einem Video zu sehen, das die Silberpfeile zum chinesischen Neujahr in den sozialen Medien teilten. Dabei sendet der 37-Jährige zusammen mit seinem neuen Teamkollegen George Russell Glückwünsche an die Fans aus China. "Hallo zusammen, ich wünsche euch ein frohes chinesisches Neujahr. Möge euch das neue Jahr Glück und alles bringen, was ihr euch wünscht", so die Botschaft von Hamilton.

Der Frust sitzt nach dem tragischen Saisonfinale tief. Er entfolgte allen Kanälen auf Instagram und sein letzter Post datiert vom 11. Dezember. Die Rücktrittsgerüchte um den siebenfachen Weltmeister hielten sich hartnäckig.

Das aktuelle Video ist zumindest ein Beleg dafür, dass Hamilton weiterhin ein Teil des Mercedes-Teams ist. Und es könnte ein Anhaltspunkt für das sein, was die meisten Experten sowieso glauben: Dass der Rekordweltmeister auch 2022 in der Startaufstellung stehen wird.