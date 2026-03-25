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F1-Weltmeister wird zum 1. Mal Vater
© Getty

Vor Japan-GP

F1-Weltmeister wird zum 1. Mal Vater

25.03.26, 11:03
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Pünktlich zum Grand Prix in Japan platzt die Baby-Bombe, die den sportlichen Frust vergessen lässt. 

Sportlich läuft es für den zweifachen Weltmeister derzeit so gar nicht rund. Die Bilanz der ersten zwei Saisonrennen liest sich wie ein Albtraum: Null Punkte, zwei bittere Ausfälle. 

Rätselhafter Post von Aston Martin

Alles begann mit einem knappen Statement seines Teams  Aston Martin in den sozialen Netzwerken. Darin hieß es: „Fernando wird an diesem Wochenende aus familiären Gründen etwas später anreisen und nicht am Pressetag teilnehmen. Es ist alles in Ordnung und er wird rechtzeitig zum Freitag an der Rennstrecke sein.“

BBC bestätigt: Erster Nachwuchs im Anmarsch!

Während das Team noch von „familiären Gründen“ sprach, sickerte durch die britische BBC schnell der wahre Grund durch: Alonso wird zum ersten Mal Vater! Seine Partnerin, die bekannte spanische DAZN-Journalistin Melissa Jiménez, soll das gemeinsame Kind zur Welt gebracht haben oder unmittelbar kurz davor stehen.

"Kraftvolle Schönheit"

Apropos TV: Mit der Servus-TV-Motorlady Andrea Schlager war Alonso im Frühjahr 2022 bis zum April 2023 liiert. Damals bezeichnete der Spanier die gebürtige Steirerin in einem Instagram-Post als "kraftvolle Schönheit".

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