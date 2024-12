Fahrerfeld komplett: KEIN freier Sitz für Pérez mehr

Das Fahrerfeld für die Saison 2025 ist komplett. Der Franzose Isack Hadjar übernimmt den letzten freien Sitz bei Racing Bulls.

Neben dem Japaner Yuki Tsunoda wird der 20-jährige Isack Hadjar kommende Saison bei Racing Bulls fahren. Damit hat auch das letzte Team sein Fahrerduo komplettiert. Hadjar bekommt somit als Red Bull Junior Fahrer die Beförderung in das Schwesterteam von Red Bull Racing.

Erfolgreich in der F2

Der Franzose wurde hinter dem neuen Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto Zweiter in der 2024 Saison der Formel 2. Hadjar siegte in vier Hauptrennen und überzeugte allgemein mit sehr guten Leistungen in seiner zweiten F2-Saison. In der 2023 und 2024 Saison konnte er schon in je zwei Freitags-Trainings mitwirken.

Lob für Rookie

Laurent Mekies, Teamchef von Racing Bulls, lobte den Jungstar: "Wir freuen uns, Isack im nächsten Jahr bei uns zu haben, der neben Yuki im Jahr 2025 eine neue und frische Dynamik in das Team bringt." Hadjar sagte glücklich über diese Möglichkeit: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe beim VCARB. Das ist ein großer Schritt für mich, meine Familie und all die Menschen, die von Anfang an an mich geglaubt haben." Der Franzose ist nun der 19. Fahrer aus dem Red-Bull-Nachwuchs, der es seit 2001 in die Formel 1 schafft.

Somit werden in der nächsten Saison sechs Rookies mitfahren. Das letzte Mal gab es vor zwanzig Jahren so viele Neulinge in der Formel 1. Ohne Sitz bleibt aktuell Sergio Pérez, bei welchem die Zukunft noch nicht bekannt ist.