F1-Schock! Spa-Rennchefin wurde ermordet

Ein Todes-Drama schockiert die gesamte Motorsportwelt! In der Nacht auf den vergangenen Sonntag wurde Nathalie Maillet, seit 2016 die Geschäftsführerin der 7,004 Kilometer langen Strecke im belgischen Spa, ermordet aufgefunden. Laut ersten Informationen soll der eigene Ehemann für den Tod der 51-Jährigen verantwortlich sein.

Was war passiert? Es ist kurz nach 2:30 Uhr in der Nacht auf Sonntag als Nachbarn Schüsse aus dem Haus der Renn-Chefin vernehmen und sofort die Polizei alarmieren. Die Beamten treffen nur wenige Minuten später ein, kommen aber zu spät. Neben der Leiche der Spa-Verantworlichen finden sie auch die ihrer Freundin und ihres Ehemannes.

Die belgische Gemeinde Gouvy ist bestürzt nach dem tragischen Verlust Maillets. Die Bürgermeisterin Véronique Léonard: „Man sagte mir nur, dass es einen Doppelmord mit anschliessendem Selbstmord an der Rue de Houffalize gegeben hat.“ Maillets Mann soll erst die beiden Frauen ermordet und danach sich selbst das Leben genommen haben.

Melchior Wathelet, Vorsitzender des Verwaltungsrats des Circuit de Spa Francorchamps: „Wir können dieses Drama alle noch nicht fassen. Unsere Gedanken sind jetzt bei Nathalies Familie und ihren Freunden.“

Weiter: „Wir haben eine große Dame, eine leidenschaftliche Führerin im Motorsport verloren. Sie war eine tolle Chefin – und wir werden sie alle vermissen. Ja, Nathalie war das Gesicht der Rennstrecke weltweit geworden.“

FIA-Boss Jean Todt: „Geschockt und traurig über den plötzlichen Tod von Nathalie Maillet. Alle meine Gedanken und meine Solidarität gelten ihrer Familie, ihren Freunden und den Teams von Spa-Francorchamps.“

Très choqué et attristé par la brutale disparition de Nathalie Maillet, directrice du @circuitspa. Elle incarnait ce haut lieu du sport automobile. Toutes mes pensées et ma solidarité vont à sa famille, à ses amis et aux équipes de Spa-Francorchamps. pic.twitter.com/UjV1EGq9Xe