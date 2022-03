Formel-1-Star Gasly mit Schmerz-Beichte

Alpha-Tauri-Pilot Pierre Gasly fuhr in Saudi-Arabien auf den 8. Platz und sicherte sich immerhin vier WM-Punkte. Nach dem Rennen enthüllte er erschreckende Details.

Alle sahen gespannt den packenden Zweikampf zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc beim GP von Saudi-Arabien zu. Am Ende setzte sich Verstappen in den letzten Runden durch. Doch nach dem Rennen sorgte ein anderer Red-Bull-Pilot für Aufsehen.

Alpha-Tauri-Pilot Pierre Gasly erkämpfte sich den 8. Platz. "Es waren die schmerzhaftesten letzten 15 Runden meiner Karriere. Ich weiß nicht, was mit meinen Innereien passiert ist, aber ich lag im Auto im Sterben. Ich habe vor Schmerzen geschrien und war einfach nur froh, dass das Rennen zu Ende ist und wir uns P8 sichern konnten." Direkt nach dem Grand Prix ließ sich Gasly, der die letzten Runden einen "Überlebenskampf" nannte, von einem Arzt durchchecken. Einen offiziellen Befund gibt es bisher nicht.

Gasly: "Ich hatte das Gefühl, dass mir in jeder Linkskurve jemand in die Innereien gestochen hat, das war nicht schön." Dem Franzosen bleiben nun zwei Wochen bis zum nächsten Rennen in Australien um wieder fit zu werden.