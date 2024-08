Formel-1-Star wieder auf dem Markt

Formel-1-Star Lando Norris ist wieder zu haben!

Karrieretechnisch tut sich bei McLaren-Pilot Lando Norris im Moment einiges. Nach der Sommerpause der Motorsport-Königsklasse raste der 24-Jährige in Zandvoort (Niederlande) zu seinem zweiten GP-Triumph, ließ dabei sogar Dreifach-Weltmeister Max Verstappen bei dessen "Heim-Rennen" hinter sich. Doch auch aus seinem Privatleben, gibt es brisante Neuigkeiten: Der Brite ist wieder single!

Trennung von Felix-Ex

Auf die Frage, ob er sich in der Zukunft vorstellen könne, Besitzer eines Hundes zu sein, antwortete Norris an diesem Renn-Wochenende: "Wenn ich das will, brauche ich eine Freundin und die habe ich nicht." Das bedeutet wohl, dass seine Beziehung zu Supermodel Margarida Corceiro ein Ende genommen hat. Der Formel-1-Star und die Portugiesin ließen sich in der Vergangenheit des Öfteren gemeinsam in der Öffentlichkeit ablichten. Freunde des Paars bestätigten die Trennung ebenfalls. Dabei ist die 21-Jährige ist vor allem Sport-Fans kein unbekanntes Gesicht.

Vier Jahre lang war Corceiro mit Fußball-Star Joao Felix, der gerade zurück zum FC Chelsea gekehrt ist, liiert. 2023 erfolgte dann das Liebes-Aus. Bei Felix-Fans erfreut sich die Blondine keiner großen Beliebtheit: In der Vergangenheit gab es oftmals Fremdgeh-Gerüchte rund um den Instagram-Star (1,8 Mio. Follower), in die auch Tottenham-Verteidiger Pedro Porro verwickelt war, der seinerzeit noch beim portugiesischen Verein Sporting CP unter Vertrag stand.