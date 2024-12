× Formel-1-Team holt englisches Wunderkind (11)

Williams Racing nimmt Kart-Sensation Will Green unter Vertrag.

Talente-Förderung extrem! Nachzügler-Rennstall Williams holt einen 11-Jährigen in seine Driver-Academy. Der englische Rennstall veröffentlichte dazu folgendes Statement: "Will ist in der Welt des Motorsports aufgewachsen und fuhr bereits im Alter von vier Jahren zum ersten Mal ein Kart. Seitdem hat er in verschiedenen Kart-Serien durchweg starke Ergebnisse erzielt".

© williamsf1 ×

World & Europa-Champion im Kart

Fakt ist: Im Alter von 10 Jahren sicherte sich Will den zweiten Gesamtplatz in der britischen IAME Mini Championship, bevor er sich im folgenden Jahr den Meistertitel sicherte. Auch auf der internationalen Bühne gelang dem Wunder-Kind der Durchbruch: IAME Mini World Final Champion und IAME Mini European Champion.

Ziel ist die Formel 1

„Ich freue mich unglaublich, diese Gelegenheit mit Williams zu bekommen“, teilte Will mit. „Ich freue mich auf die Chance, in meiner Rennkarriere noch weiter zu glänzen und in der Rangliste aufzusteigen, mit dem Ziel, eines Tages die Formel 1 zu erreichen.“