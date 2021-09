Der Formel-1-Grand-Prix von Monaco wird nächstes Jahr auf seinen traditionellen Ruhetag am Freitag verzichten und die ersten Trainingssessions von Donnerstag dahin verlegen.

Das gab Formel-1-Boss Stefano Domenicali am Mittwoch bekannt. Damit gleicht sich das Fürstentum dem Zeitplan der anderen WM-Rennen an. Bewerbe aus dem Rahmenprogramm würden aber nun am Donnerstag abgehalten. Der WM-Kalender 2022 mit womöglich 23 Rennen soll Mitte Oktober veröffentlicht werden.