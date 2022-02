Formel-1 verlängert Vertrag mit Bahrain

Die Formel 1 bleibt langfristig Gast in Bahrain.

Die Bosse der Motorsport-Königsklasse einigten sich mit den Verantwortlichen des Kurses im Königreich auf einen neuen Vertrag bis einschließlich 2036. "Seit 2004 hatten wir einige fantastische Rennen in Sakhir, und wir können es nicht erwarten, dorthin für den Saisonbeginn in diesem Jahr zurückzukehren, wenn die neue Ära des Sports startet", sagte Geschäftsführer Stefano Domenicali in einer Mitteilung am Freitag.

Dass das Rennen 2011 wegen schwerer politischer Unruhen, die auch Todesopfer forderten, abgesagt werden musste, ließ Domenicali unerwähnt. In diesem Jahr wird der Kurs in der Wüste von Sakhir nach den offiziellen Testfahrten vom 10. bis 12. März wieder der Auftakt-Gastgeber sein, wenn die insgesamt 23 Rennen umfassende Rekordsaison am 20. März beginnt.

Bereits Ende der vergangenen Saison hatte sich die Formel 1 mit den Verantwortlichen in Abu Dhabi auf einen neuen Vertrag geeinigt: Das Emirat wird bis einschließlich 2030 das Finale ausrichten.