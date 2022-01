Große Emotionen: F1-Legende Schumacher wird 53

Mick Schumacher hat den 53. Geburtstag seines Vaters Michael mit einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien gewürdigt.

"Tage wie diese waren wichtig für meine wachsende Leidenschaft für den Motorsport, und sie beeinflussen sie bis heute. Ich bin dankbar für all die Erfahrungen, die du mir gegeben hast, und ich freue mich darauf, in Zukunft neue zu machen".

Michael Schumacher wurde am Montag 53 Jahre alt, nur wenige Tage nach dem achten Jahrestag des tragischen Skiunfalls, von dem er sich seither erholt.

Auch das Rennteam Ferrari postete eine emotionale Botschaft an Schuhmacher: "Wir sind alle bei dir, Michael. Heute und jeden Tag"

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister war mit Mick in den französischen Alpen zum Skifahren unterwegs, als er stürzte und mit dem Kopf auf einen Felsen aufschlug, wobei er ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt, das ihn sechs Monate lang in ein künstliches Koma versetzte.

Im darauffolgenden Herbst konnten seine Angehörigen ihn aus dem Krankenhaus entlassen und in das Haus der Familie am Genfer See bringen, wo er sich seither erholt.

Nur wenige Details über seinen Zustand wurden jemals veröffentlicht, da seine Frau Corinna es vorzog, diese Details unter Verschluss zu halten.