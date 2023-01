Haas präsentiert als erstes Team Boliden für 2023

Haas hat am Sonntag als erstes Formel-1-Team seinen Wagen für 2023 vorgestellt.

Der Wagen erstrahlte bei der Online-Präsentation in Rot, Schwarz und Weiß. Neuer Hauptsponsor ist das US-Finanzunternehmen MoneyGram, der mit Ferrari-Motoren ausgestattete Rennstall heißt nun auch offiziell MoneyGram Haas F1 Team. Der neue Wagen des Achten der Konstrukteurs-WM 2022 wird erstmals bei Tests am 11. Februar in Silverstone in Aktion sein, die Saison beginnt am 5. März in Bahrain.

Weiter für Haas fährt der Däne Kevin Magnussen, der Deutsche Nick Schumacher wird von seinem Landsmann Nico Hülkenberg ersetzt. "Wir haben im vergangenen Jahr einige starke Leistungen gebracht und wollen auch heuer möglichst viele Zielankünfte in den Punkten haben", sagte Team-Eigner Gene Haas. "Das Ziel ist, das mit mehr Konstanz hinzubringen. Wir haben eine Fahrer-Paarung, die dazu in der Lage ist."

Weltmeister Red Bull ist mit der Präsentation seines neuen Wagens als nächstes am Freitag in New York an der Reihe.