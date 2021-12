Hamilton hängt Verstappen im 2. Training ab

Lewis Hamilton hat im 2. freien Training von Abu Dhabi die klare Tagesbestzeit vor dem Finale der Formel 1 aufgestellt.

Im zweiten Freien Training am frühen Freitagabend auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi war Hamilton über sechs Zehntel schneller als sein viertplatzierter WM-Rivale Max Verstappen im Red Bull. Noch zwischen dem siebenmaligen Weltmeister im Mercedes und Verstappen lagen Esteban Ocon im Alpine und Valtteri Bottas im zweiten Mercedes.

Red Bull: Erste Sektoren das Problem

Christian Horner verrät nach dem Training bei "Sky": "Es wird ein langer Abend hier und in Milton Keynes". Die Longruns seien gar nicht so schlecht gewesen. Für das Qualifying habe man aber noch Arbeit vor sich. "Sie sehen hier sehr konkurrenzfähig aus", sagt er im Hinblick auf Mercedes.

Vor allem in den ersten beiden Sektoren habe man heute keine Chance gegen Mercedes gehabt, erklärt der Red-Bull-Teamchef. Der dritte Sektor sei nicht so schlecht, aber da könne man den Rückstand aus den ersten beiden dann schon nicht mehr aufholen. Daran müsse man für morgen arbeiten.

Hamilton erwartet "super engen" Kampf

"Es war okay", berichtet der Weltmeister, der von einem "ordentlichen Tag" spricht. "Es fühlt sich nicht so schlecht an", verrät er. Am Ende von FT1 sei das Gefühl im Auto etwas schlechter geworden, nach einigen Änderungen sei es in FT2 dann aber wieder besser gewesen. Obwohl er im 2. Training mehr als sechs Zehntelsekunden vor Verstappen lag, prophezeit er: "Ich bin mir sicher, dass es super eng wird!"

Verstappen: Lief noch "nicht nach Plan"

Hamiltons WM-Rivale Max Verstappen ist weniger zufrieden. "Die Shortruns sind natürlich nicht nach Plan gelaufen. Uns fehlte etwas Pace", gesteht er. Die Longruns seien etwas besser gewesen, "und das ist natürlich auch wichtig", so Verstappen. Trotzdem ist klar, dass man morgen auf einer schnellen Runde noch etwas Zeit finden muss.

Räikkönen fliegt ab

Kimi Räikkönen demolierte am Freitag in letzter Sekunde seinen Alfa Romeo, als er in die Streckenbegrenzung krachte. Der 42-jährige Finne blieb unverletzt, er bestreitet an diesem Wochenende seinen letzten Grand Prix in der Formel 1.

Verstappen und Hamilton gehen punktgleich in das letzte der 22 Saisonrennen an diesem Sonntag (14.00 Uhr/ORF 2, Sky). Dank neun Siegen des 24 Jahre alten Niederländers gegenüber acht des Briten würde Verstappen unter anderem Weltmeister, wenn beide ausscheiden. Hamilton muss vor Verstappen ins Ziel kommen, um zum achten Mal den Titel zu holen und damit Rekordweltmeister Michael Schumacher zu überflügeln.