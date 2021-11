Hamilton rast zur Pole für den Sprint - Verstappen Zweiter

Lewis Hamilton rast zur Pole für das (morgige) Sprint-Qualifying. Verstappen und Bottas starten dahinter. Motorenwechsel von Hamilton zahlt sich aus!

Lewis Hamilton konnte das Qualifying dominieren. Nachdem der Brite schon in Q1 und Q2 richtig stark war, ließ er seiner Konkurrenz auch im Q3 keine Chance und setzte sich mit einer 1:07.934 mehr als souverän mit 0,4 Sekunden Vorsprung gegenüber Max Verstappen durch. "Wenn sie einen neuen Motor nehmen, haben sie natürlich ein bisschen mehr Leistung für das Wochenende", erklärt sich Verstappen den großen Rückstand.

"Für mich war es kein großer Schock. Der zweite Platz ist eine gute Ausgangsposition. Im Sprint gibt es nicht so viele Punkte zu holen, also will ich einfach eine gute erste Runde fahren und mich auf den Sonntag freuen."

