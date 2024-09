Hammer: Verstappen verliert pro Rennen 1 Million

Vor dem Grand Prix von Singapur (So., 14 Uhr) sorgt der Red-Bull-Star für viel Aufsehen.

Beim heutigen 1. Training sind alle Augen auf Max Verstappen gerichtet. Grund: Red Bull verzichtet in Singapur auf einen Speziallack, damit das Auto leichter wird. Doch nicht nur diese Aktion sorgt beim Weltmeister-Team für Aufsehen. Denn wie Sky-Experte Ralf Schumacher jetzt ausplauderte hat die sieglose Serie, letzter GP-Sieg am 29. Juni in Spanien, auch finanzielle Konsequenzen für den fliegenden Holländer, der ein Jahresgehalt von 55 Millionen Dollar hat.

Schumacher: "Das ist unglaublich"

"„Es wird davon ausgegangen, dass er pro Rennen, welches er nicht gewinnt, eine Million verliert. Das ist ja auch unglaublich. Letztes Jahr war er so vom Erfolg gekrönt und das ist ja auch eine Menge Geld, das ihm da durch die Lappen geht nebst dem, dass es sportlich nicht mehr läuft", erklärt Schumacher, der sich auf Informationen aus Insider-Kreisen der Formel 1 beruft.

Red Bull schon hinter McLaren

Die Nervosität bei den Bullen liegt auf der Hand: Platz 1 in der Team-Wertung ist schon weg, in der Fahrerwertung liegt Verstappen noch 59 Punkte vor Verfolger Lando Norris. McLaren ist aktuell das Team der Stunde und gilt auch am Sonntag als der klare Favorit.