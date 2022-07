Heißer Start ins Vollgas-Wochenende

Das PS-Spektakel in Spielberg beginnt schon am Freitag mit Training UND Qualifying.

Zum dritten Mal in Folge gibt’s bei der Motorsport-Königsklasse in Spielberg Rennaction im Doppelpack. Doch anders als in den letzten beiden Corona-Jahren mit zwei ausgetragenen Grand-Prix-Wochenenden wartet nun eine komprimierte PS-Show in drei Tagen – insgesamt 300.000 Fans werden erwartet. Erstmals in der Geschichte der Formel 1 findet ein Sprintrennen in Österreich statt. Am Samstag (ab 16.30 im Sport24-Liveticker) geht es nicht nur um bis zu acht WM-Punkte, sondern auch die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag (15 Uhr im Sport24-Liveticker).

»Das ist eine wirklich unbarmherzige Strecke«

Doch auch schon am Freitag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) bebt der Red-Bull-Ring. Im vorgezogenen Qualifying jagen die F1-Stars die besten Platzierungen für die Startaufstellung im Sprint-Rennen. Besonders brisant: Davor bleibt nur eine Trainingssession, um sich ans Limit heranzutasten.

Wie der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel weiß, ist das nicht unproblematisch. „Dies ist eine wirklich unbarmherzige Strecke. Wenn man von der Piste abkommt, wird man schnell bestraft. Aber das macht sie so interessant, weil man immer wieder auf die Probe gestellt wird“, sagt der Aston-Martin-Pilot. Besondere Vorsicht ist laut dem 35-jährigen Deutschen auch geboten, weil die Randsteine in Spielberg „sehr hoch“ sind und es mit den neuen Autos noch keine Vergleichswerte gebe.

Vettel heiß auf 2 Rennen, Verstappen heiß auf Sieg

So oder so ist Vettel heiß auf das anstehende PS-Weekend. „Der Sprint verleiht dem Wochenende eine weitere Dimension – und die Grands Prix hier sind in der Regel sehr ereignisreich. Ich freue mich also auf zwei Rennen.“

Wie auch Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot holte im Vorjahr seine Siege drei und vier in Spielberg, will seine Rekord-Marke bzw. seine WM-Führung nun weiter ausbauen. 34 Punkte beträgt aktuell sein Vorsprung auf Teamkollege Sergio Perez.

Ferrari-Dilemma: Bremst Sainz erneut Leclerc aus?

Besonders unter Zugzwang steht aber Ferrari. Zwar gelang Carlos Sainz in Silverstone zuletzt sein erster Sieg, doch der ging auf Kosten seines Scuderia-Kollegen Charles Leclerc. Der wurde nur Vierter und liegt in der WM nun schon 43 Punkte zurück.